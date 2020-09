„Historischer Kompromiss“ : Wirtschaftsminister Altmaier will Vorrang für Klimaschutz

Wirtschaftsminister Altmaier will Vorrang für Klimaschutz

Berlin Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat für einen großen gesellschaftlichen Kompromiss für den Klimaschutz geworben.

„Ich bin der Auffassung, dass wir Klimaschutz als die zentrale und vorrangige Herausforderung unser Generation begreifen und auch entsprechend handeln müssen“, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. Klimaschutz dürfe in Zukunft nicht mehr hinter anderen wichtigen Themen zurückstehen, sondern müsse „vor die Klammer“ gezogen werden. Ziel sei ein „historischer Kompromiss zwischen Klimaschutz und Wirtschaft“.