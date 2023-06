Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes Postdocs: Bessere Zukunft für wissenschaftliche Mitarbeiter

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger meldet sich zurück aus der „Montagehalle“. Dorthin wurde der erste Entwurf zur Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) beordert, nachdem er auf massive Kritik von Verbänden, Gewerkschaften und Vertretern der Wissenschaft gestoßen war. Am Dienstag stellte die FDP-Politikerin nun den überarbeiteten Gesetzentwurf vor. Mit einem neu entwickelten Modell will sie vor allem für die Wissenschaftler in der Postdoc-Phase – der Zeit nach der Promotion zum Doktor hin zur Habilitation zum Professor – mehr Sicherheit schaffen.