Regierung : Wissing legt neue Untersuchung im Streit um Straßenbau vor

Berlin Der Ausbau von Deutschlands Verkehrsadern ist ein zentraler Streitpunkte der Ampel. Bundesverkehrsminister Volker Wissing fordert mehr Tempo beim Autobahnausbau - und stößt auf Widerstand bei den Grünen.

Wenn die Straße nicht ausgebaut werde, habe das massive Folgen für Deutschland. „Deshalb brauchen wir überall in Deutschland eine Beseitigung der Engpässe durch notwendige Ausbaumaßnahmen.“

Wissing will Straßen und Brücken schneller bauen lassen. Die Grünen lehnen Beschleunigungen von Autobahnneubauten strikt ab. Auch ein Koalitionsausschuss hatte am Donnerstag keinen Durchbruch gebracht. In den kommenden Wochen soll weiter verhandelt werden.