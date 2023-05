Letzte Generation Wissing trifft „Klimakleber“

🚨 Wir müssen in den Notfallmodus schalten 🚨



Menschen aller Altersgruppen protestieren an vielen Orten in Berlin. Auf der #A100 sind Menschen aus Fahrzeugen gestiegen, um den Alltag zu unterbrechen.



Eine ältere Dame wurde von einem Autofahrer geschubst und fiel auf den Kopf. pic.twitter.com/0Xvoypsk1V