Parteien : Wissler will Linke alleine weiterführen

Berlin Die Linke steht vor einem Scherbenhaufen. Parteichefin Hennig-Wellsow gibt auf. Co-Parteichefin Janine Wissler will vorerst im Amt bleiben. Doch auch sie steht unter großem Druck.

Das teilte ein Parteisprecher nach den Krisenberatungen des Bundesvorstands am späten Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur mit. Wissler sei einer entsprechenden Bitte des Bundesvorstands am Abend nachgekommen.

Der Parteivorstand dankte Hennig-Wellsow für ihre Arbeit, wie der Sprecher erklärte. Sie hatte am Mittwoch nur ein Jahr und zwei Monate nach dem gemeinsamen Amtsantritt ihren sofortigen Rücktritt erklärt. Sie begründete ihren Schritt mit unerfüllten Erwartungen bei der Erneuerung der Partei, dem Umgang ihrer Partei mit Sexismus in den eigenen Reihen, aber auch mit persönlichen Anliegen. Ob die Parteispitze eventuell vorzeitig neu gewählt werden soll, blieb zunächst offen. Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler hatte am Nachmittag gewittert, er wolle vorschagen, dass die Linke auf ihrem Parteitag im Juni einen neuen Vorstand wähle. Diese Frage wolle die Partei in den kommenden Tagen klären, sagte der Parteisprecher am späten Abend.