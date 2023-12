Pazifisten im politischen Abseits Wo ist eigentlich die Friedensbewegung geblieben?

Vom Fliegerhorst Büchel in der Eifel aus sollen im Kriegsfall deutsche Kampfflieger US-Atombomben zum Feind tragen. Gar nicht gut finden das die Ostermarschierer, die hier im Frühjahr 2022 am Zaun der Basis demonstrieren, kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Insgesamt jedoch ist die Friedensbewegung in Deutschland in der Bedeutungslosigkeit versunken.

Foto: picture alliance/dpa/Thomas Frey