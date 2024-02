Älter Werden Wo zur Pflege auch mal eine Umarmung gehört

Als Monika Kozlowski an diesem Mittwoch um 6.30 Uhr in ihren kleinen Caritas-Flitzer steigt, ist es noch dunkel. In ihr selbst ist es aber schon hell. „Ich liebe meinen Beruf“, sagt die 44-Jährige, die seit elf Jahren in der Pflegestation in Meckenheim arbeitet. „Wenn mich die Patientinnen mit einem Lächeln begrüßen, dann ist das wunderschön. Die sind alle so dankbar, dass jemand da ist.“ Irmgard Schneider ist die erste an diesem Morgen. Als Kozlowski in die kleine Wohnung kommt, sitzt die 93-Jährige schon im Wohnzimmer – und lächelt.