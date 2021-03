Gutachten zu Missbrauch : Kardinal Woelki räumt eigene Fehler ein

„Ich hätte nicht nach Rom melden müssen, aber ich hätte es tun können und auch tun sollen“, so Kardinal Rainer Maria Woelki. Foto: Oliver Berg/dpa-Pool/dpa

Köln Das jüngst veröffentlichte Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsvorwürfen entlastet Kardinal Woelki. Dieser sieht aber dennoch Fehler bei sich. Er hätte mehr tun können und müssen, so der Kardinal.

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat eigene Fehler im Umgang mit mutmaßlichen Missbrauchstätern eingeräumt. So habe er im Fall des mutmaßlichen Missbrauchstäters O. zwar seine rechtliche Pflicht erfüllt, aber er frage sich trotzdem, ob er „alles Menschenmögliche“ zur Aufklärung getan habe, sagte Woelki am Dienstag in Köln.