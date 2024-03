Kommentar zur Entwicklung der Treibhausgasemissionen Wohlstand und Freiheit gibt es nur mit Klimaschutz

Gemeckert ist schneller als gelobt. Positive Nachrichten schlagen meist nicht immer so durch wie negative. Erst recht nicht, wenn sie auf das Konto der Ampel einzahlen, die schwer in Verruf geraten ist. Doch bei der jüngsten Entwicklung der Treibhausgasemissionen muss man festhalten: Der eingeschlagene Kurs der Bundesregierung ist richtig. Deutschland kann seine Klimaziele bis 2030 einhalten, wenn dieser Pfad weiter eingehalten wird. Die zulässigen Emissionsmengen, gemessen an den selbst gesteckten Zielen, könnten bis 2030 sogar unterschritten werden. Das ist ein Signal, das zuversichtlich stimmt. Und es sollte nicht durch haltlose Unkenrufe schlechtgeredet werden, dass die Dekarbonisierung zur vermeintlichen Deindustrialisierung des Landes führe. Ohne Klimaschutz würden die Wirtschaft und unsere gesamte Gesellschaft auf Dauer viel mehr leiden.