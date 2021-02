Online-Konferenz : „Wohnraumoffensive“: Bundesregierung zieht Bilanz

Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft sich in einer Online-Konferenz mit Bauminister Horst Seehofer (CSU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin Eines ist sicher: Wenn die Bundesregierung die eigene Wohnungspolitik bewertet, wird sie viel Positives notieren. Weniger begeistert zeigen sich Verbände und Opposition.

Nach drei Jahren zieht die Bundesregierung eine Bilanz ihrer Wohnungspolitik. An der Online-Konferenz nehmen unter anderen Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Bauminister Horst Seehofer (CSU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) teil.

Das Urteil der Opposition fällt jedoch schon vorher vernichtend aus. So sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin, das Ergebnis sei „niederschmetternd“. Sie beklagt „explodierende Mieten, schwindende Sozialwohnungen, kaum bezahlbares Eigentum für Familien in Ballungsräumen“.