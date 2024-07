Kommentar zum Wohnungsmangel in Ballungsgebieten und Landflucht Landlust fördern

Bundesbauministerin Klara Geywitz will die Landlust fördern und so den Wohnungsmangel in den Ballungsgebieten angehen. Rein rechnerisch drängt sich diese Idee geradezu auf. Der Wohnungsnot in vielen Städten steht anderswo ein Überangebot an Wohnungen gegenüber. Doch so einfach ist die Rechnung in der Praxis natürlich nicht. Es gibt ja Gründe für die Anziehungskraft der großen Zentren und für die Abwanderung in manchen ländlichen Gebieten.