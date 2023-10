Migration Woidke will Sachleistungen für Flüchtlinge

Brandenburgs Regierungschef Woidke steht unter Druck, weil irregulärer Einreisen über die deutsch-polnische Grenze deutlich zunehmen, der Unmut der Bevölkerung wächst und er im kommenden Jahr eine Landtagswahl bestehen will. In den Umfragen in dem Bundesland liegt die AfD vorn. Bei den Landtagswahlen am vergangenen Sonntag in Bayern und Hessen hatte die SPD verheerende Niederlagen eingefahren.