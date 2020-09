Zuhause in Bonn : Ex-Wirtschaftsminister und NRW-Ministerpräsident Clement tot

Der ehemalige SPD-Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen Wolfgang Clement ist tot. Foto: dpa/Caroline Seidel

Bonn Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wolfgang Clement ist tot. Der 80-Jährige sei am frühen Sonntagmorgen zu Hause in Bonn im Kreis der Familie friedlich in seinem Bett gestorben.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Familienkreis. Die „Neue Westfälische“ hatte zuvor berichtet.

Weitere Berichterstattung folgt.

(dpa)