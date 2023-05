Konferenz in Königswinter Umweltminister diskutieren auf dem Petersberg auch über Wölfe

Vielfach habe der Wolf keine Scheu vor dem Menschen mehr. „Wir haben letztens wieder Aufnahmen gehabt, wo der Wolf zwei Meter an einem Auto vorbeiläuft.“ Wölfin Gloria springe mit ihrem Rudel sogar über 1,10 Meter hohe Zäune. Die intelligenten Wölfe lernten schnell, sich anzupassen. Den Tierhaltern werde so ein „Rüstungswettlauf“ mit immer höheren Zäunen und Schutzhunden zugemutet. In Nordrhein-Westfalen seien schon sechs Millionen Euro für Herdenschutz ausgegeben worden.