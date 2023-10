Parteien Wüst als Chef der NRW-CDU bestätigt - Rede-Duell mit Merz

Merz schulmeisterte hingegen die Partei, mit der Wüst seit Sommer 2022 die erste schwarz-grüne Koalition in der NRW-Landesgeschichte bildet: „Sie müssen in der Einwanderungspolitik in die Bundesrepublik Deutschland ihren Kurs korrigieren“, gab er den als Gäste anwesenden Grünen-Landesvorsitzenden mit auf den Weg. „Das kann so nicht bleiben.“