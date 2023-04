Schulen Wüst entschuldigt sich für Abi-Panne: „Darf nicht passieren“

Die für Mittwoch in mehreren Fächern geplanten Abiturklausuren in NRW waren wegen massiver technischer Probleme am Dienstagabend kurzfristig auf diesen Freitag verschoben worden. Es hatte erhebliche Probleme beim Herunterladen der Aufgaben von einem Server gegeben. Feller hat sich ebenfalls für die Panne entschuldigt.