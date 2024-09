Bundestagswahl Wüst unterstützt Merz im Zweikampf um Kanzlerkandidatur

Der genaue Zeitpunkt und das Verfahren der Entscheidung sind nach wie vor nebulös. Merz sprach bislang immer vom „Spätsommer“, in dem er und Söder sich festlegen würden. Nun war der meteorologische Herbstanfang bereits am 1. September, der kalendarische wird am 22. September um 14.43 Uhr sein, also wenige Stunden vor dem Schließen der Wahllokale in Brandenburg. Manche in der Union wie CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sprechen inzwischen auch vom „Frühherbst“ als Zeitpunkt der Entscheidung.