Besuch im Bonner Clara-Schumann-Gymnasium : Yvonne Gebauer: „Wir brauchen mehr Personal“

Besuch in Bonn: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer am Montagabend bei der Podiumsdiskussion im Clara-Schumann-Gymnasium. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer spricht im Bonner Clara-Schumann-Gymnasium über das Schulsystem. Dabei betont sie, dass die größten Herausforderungen für das Bildungssystem unter anderem Lehrkräftemangel, Chancengleichheit und die Digitalisierung ausmachen. Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf den Grundschulen.



Von Benjamin Westhoff

Die nordrhein-westfälische Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat am Montagabend das Clara-Schumann-Gymnasium in Bonn besucht. In ihrem Vortrag vor Eltern und Schülern in der Aula der Schule sprach die Ministerin über die Schritte, die unternommen wurden, um das Schulsystem zu modernisieren. Sie betonte, dass der Bildungsetat in NRW mit 20,9 Millionen Euro der größte Etat des Landes sei. „Wer die beste Bildung will, muss diese auch gut bezahlen“, so Gebauer.

Als größte Herausforderungen für das Bildungssystem machte die Ministerin unter anderem den Lehrkräftemangel, Chancengleichheit und die Digitalisierung aus. Besonderes Augenmerk müsse hier auf den Grundschulen liegen, denn diese seien das Fundament für eine erfolgreiche Schulkarriere, sagte Gebauer. Ihr Ministerium habe etwa als Handreichung an die Lehrkräfte einen verbindlichen Grundwortschatz geschaffen. Ihr sei allerdings auch klar, dass man die Lehrkräfte damit nicht einfach alleine lassen könne. „Wir brauchen mehr Personal an den Grundschulen“, sagte Gebauer.

Im Studienfach Sonderpädagogik wurden 750 neue Studienplätze geschaffen

Zu diesem Zweck sei das sozialpädagogische Personal verdreifacht worden. Derzeit gebe es hier insgesamt 750 Stellen. Diese Zahl soll aber bis 2025 auf 3000 angehoben werden. Gleichzeitig wolle man dem Lehrermangel entgegentreten. Zu diesem Zweck habe ihr Ministerium eine Bedarfsanalyse durchgeführt, um zu klären, für welche Fächer es wenige Lehrkräfte gibt. Die Ergebnisse bildeten das Fundament für eine Informationskampagne, mit der jungen Studierenden aussichtsreiche Fächer aufgezeigt und nahegebracht werden sollen.

Im Studienfach Sonderpädagogik seien 750 neue Studienplätze geschaffen worden. In Duisburg wurde zudem eine neue Ausbildungsstätte geschaffen. Im Fach Grundschullehramt sind inzwischen 700 neue Studienplätze entstanden, resümierte Gebauer. Dies sei nötig gewesen, da bisher verhältnismäßig viele Bewerber abgewiesen werden mussten.

In NRW sind 60 Talentschulen in Stadtbezirken mit besonderen Herausforderungen geschaffen worden

Ein weiteres Problem, dass die Ministerin ansprach, war die Ungerechtigkeit im Bildungssystem. Der Erfolg der Schüler hänge oft vom Geldbeutel der Eltern ab, so Gebauer. Daher wären inzwischen in NRW 60 Talentschulen in Stadtbezirken mit besonderen Herausforderungen geschaffen worden. Außerdem wurden an Grundschulen Familienzentren eingeführt. Diese habe es bisher nur in Kitas gegeben. Zweck der Zentren sei es, Eltern zu unterstützen und beispielsweise auf kulturelle Angebote oder Sprachangebote aufmerksam zu machen.

Darüber hinaus sei inzwischen Informatik als Pflichtfach an Schulen eingeführt worden, so Gebauer. „Ob es uns gefällt oder nicht: Die Digitalisierung schreitet voran“, sagte die Bildungsministerin. „Wir wissen, dass unsere Zukunft digital ist.“ In dem Zusammenhang führte sie an, dass inzwischen auch 70 Prozent der Schulen an ein leistungsfähiges Internet angeschlossen sei. Bis Ende 2022 sollen es dann 100 Prozent sein.

178 Millionen Euro für Ausstattung von Schülerinnen und Schülern investiert

Rund 100 Millionen Euro habe das Land ausgegeben, um Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten auszustatten. Weitere 178 Millionen Euro seien für die Ausstattung von Schülerinnen und Schülern investiert worden. Für ein zweites Ausstattungsprogramm seien noch einmal 184 Millionen Euro vorgesehen.

Wie erfolgreich und reibungslos die Digitalisierung in der Praxis allerdings ablaufe, blieb an diesem Abend offen. Insgesamt seien für den Zeitraum von 2020 bis 2025 zwei Milliarden Euro für Digitalisierung und Fortbildungsgelder vorgesehen. Gebauer betonte, dass hier die Pandemie dem Prozess in die Hände gespielt habe. „Ohne die Gelder aus dem Rettungsschirm hätten wir diese Summen nicht ausschütten können.“