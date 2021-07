Pandemie : Zahl der Corona-Impfungen pro Woche sinkt in Deutschland

Zahl der Corona-Impfungen pro Woche sinkt in Deutschland

Berlin Im Kampf gegen die Delta-Variante hofft das RKI auf eine Impfquote von 85 Prozent bis zum Herbst. Doch das scheint angesichts der aktuellen Impfzahlen kaum realistisch zu sein.

Die Zahl der Corona-Impfungen pro Woche ist in Deutschland weiter gesunken. Die Gesamtzahl der wöchentlichen verabreichten Impfdosen sei seit der dritten Juniwoche zurückgegangen, schreibt das Robert Koch-Institut (RKI).

In seinem Lagebericht vom Mittwoch nennt das Institut aber keine konkrete Zahl für die vergangene Woche. In der Vorwoche (28. Juni bis 4. Juli) gab es in Deutschland nach zuvor veröffentlichten Zahlen 5,0 Millionen Corona-Impfungen, eine Woche davor 5,6 Millionen.