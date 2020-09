RKI-Zahlen : Zahl der Corona-Nachweise in Deutschland steigt etwas

Eine Reiserückkehrerin (r), die in Polen war, lässt sich in einer Covid-19-Teststation am Stuttgarter Hauptbahnhof von einem Arzt testen. Foto: Marijan Murat/dpa

Berlin Es gibt hierzulande wieder etwas mehr positive Coronatests. Darunter sind relativ viele junge Menschen. Aus dem Ausland eingeschleppte Infektionen spielen keine so große Rolle mehr.

Woran der Zuwachs liegt, ist nicht ganz klar. Die Zahl der Tests in Deutschland war zuletzt laut RKI etwas zurückgegangen. Der Anteil von Reiserückkehrern an allen Neuinfizierten hat in den vergangenen Wochen laut RKI stark abgenommen. „Die Infektionen finden zunehmend im Inland statt“, schreibt das RKI in seinem Lagebericht vom Dienstagabend.