Politisch motivierte Gewalt : „Klare Verrohungstendenzen“

Die Zahl der politisch motivierten Straftaten ist auch im Corona-Jahr 2020 erneut gestiegen - auf den neuen Höchststand von fast 45 000. Den größten Teil davon begingen Rechtsextremisten, doch auch die Gewalt von Linksextremisten stieg enorm.

Das Jahr der Kontaktbeschränkungen und Versammlungsverbote hat die Extremisten in Deutschland nicht ausgebremst. Ganz im Gegenteil erreichte die Zahl der politisch motivierten Straftaten eine Steigerung um 8,5 Prozent auf den neuen Höchststand von 44 692. Hinter 23 604 davon stand rechte Ideologie – so viel wie nie zuvor seit Beginn der Auswertung Anfang des Jahrtausends. Bei der Vorstellung sprach Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) von einer „Bedrohung für die Gesellschaft“ und warnte: „Es gibt klare Verrohungstendenzen in unserem Land.“