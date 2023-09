Fridays for Future Zehntausende für Klimaschutz auf der Straße

Mehrere Zehntausende Menschen haben am Freitag in Deutschland an weit mehr als 200 Orten für mehr Tempo und Ehrgeiz beim Klimaschutz demonstriert. Allein in Berlin zählte die Bewegung Fridays for Future etwa 24.000 Teilnehmer, die Polizei schätzte die Menge auf rund 12.000. „Wir sind überwältigt, wie viele Leute da sind. Es ist laut, es ist wütend“, sagte die Aktivistin Luisa Neubauer in einem Instagram-Video. Ganze Schulen seien beim inzwischen 13. globalen „Klimastreik“ am Start gewesen, berichtete sie. Der Druck auf die Politik sei da. „Die Menschen haben keinen Bock mehr darauf, dass Klimaziele verschleppt werden.“