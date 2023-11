Kirche Zentralkomitee der Katholiken fasst Reformbeschluss

Der Ausschuss ist ein Ergebnis des „Synodalen Wegs“, in dessen Rahmen die Katholiken in Deutschland dreieinhalb Jahre lang über mehr Mitbestimmung, Frauenrechte, Vielfalt und andere Themen beraten hatten. Zum Abschluss im März dieses Jahres wurde vereinbart, dass die Synodalität - also das gemeinsame Beraten und Entscheiden - weitergehen soll, und zwar in dem Ausschuss.