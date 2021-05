Kostenpflichtiger Inhalt: Zeugnisnoten in Corona-Zeiten : Wie können Lehrer Noten geben, wenn keine Klausuren geschrieben werden?

Lehrkräfte nehmen bei der Note für diese Sommerzeugnisse das gesamte Schuljahr in den Blick. Foto: dpa/Marijan Murat

Bonn Das NRW-Schulministerium weist darauf hin, dass die Zeugnisnoten in diesem Pandemie-Schuljahr den gleichen Wert haben wie in all den anderen Jahren. Wie das gehen soll ohne schriftliche Test? Ein Vorschlag: Lehrer könnten die mündliche Mitarbeit höher bewerten.