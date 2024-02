Extremismus Zigtausende Demonstranten setzen Zeichen gegen rechts

Auch in Dresden versammelten sich am Sonntag zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen Tausende zu einer Großkundgebung. Der Veranstalter, das Bündnis „Wir sind die Brandmauer“, sprach von rund 20.000 Menschen. Die Polizei nannte zunächst keine Teilnehmerzahl. Als eine Rednerin rief die Klima-Aktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future Deutschland dazu auf, gegen Gleichgültigkeit aufzustehen: „Demokratie hat man nicht. Demokratie lebt man.“ Auch in anderen sächsischen Städte gingen Menschen auf die Straße - etwa in Zwickau, Bautzen, Görlitz oder Meißen.