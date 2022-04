Regierung : Familienministerin Spiegel entschuldigt sich für Urlaub nach Flut

Weiter unter Druck: Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne). Foto: Annette Riedl/dpa

Berlin Sichtlich angeschlagen räumt Familienministerin Anne Spiegel persönliche Fehler und falsche Angaben nach der Flutkatastrophe ein. Zu Rücktrittsforderungen aufgrund ihres vierwöchigen Urlaubs im Sommer 2021 äußert sie sich aber nicht.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) steht wegen ihres Frankreich-Urlaubs nach der Flutkatastrophe weiter unter Druck.

Am Montag blieb zunächst unklar, ob die Ministerin weiterhin im Amt bleiben wird. Eine Sprecherin der Bundesregierung antwortete auf die Frage, ob Spiegel noch die Rückendeckung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe, mit den Worten, er arbeite „eng und vertrauensvoll“ mit ihr zusammen. Aus der Union kamen weiterhin Rücktrittsforderungen.

Die Blicke richteten sich am Montag nach Husum. Dort waren Beratungen des Parteivorstands der Grünen geplant, die sich zunächst verzögerten. Bundeswirtschaftsminister und Ex-Parteichef Robert Habeck sagte am frühen Nachmittag in Berlin, Spiegels Pressekonferenz am Sonntagabend sei „unter die Haut“ gegangen. Zu allen weiteren Fragen werde sich der Bundesvorstand der Grünen äußern. Ein Pressestatement der beiden Parteichefs Ricarda Lang und Omid Nouripour war zunächst für 14.00 Uhr angekündigt, sollte dann aber ausfallen. Die Parteiführung äußerte sich bis zum Montagmittag auf dpa-Anfrage nicht zur Zukunft Spiegels.

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel äußert sich bei einem kurzfristig einberufenen Pressetermin in Berlin. Foto: Annette Riedl/dpa

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Familienministerin steht wegen eines vierwöchigen Frankreich-Urlaubs nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 in der Kritik. Damals war sie noch rheinland-pfälzische Umweltministerin. Bei einem emotionalen Auftritt hatte sie den Urlaub am Sonntagabend als Fehler bezeichnet und sich dafür entschuldigt. Dabei räumte sie auch ein, dass sie sich anders als ursprünglich mitgeteilt nicht aus den Ferien zu den Kabinettssitzungen zugeschaltet hatte.

Spiegel ließ sich während des Urlaubs von einem ihrer beiden Staatssekretäre vertreten. In dieser Zeit zwischen dem 23. Juli und dem 29. August sei somit auch das Umweltministerium bei den Kabinettssitzungen dabei gewesen, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag in Altenahr. Zu Forderungen nach einem Rücktritt der Bundesfamilienministerin äußerte sie sich nicht und verwies darauf, dass Spiegel nicht mehr in ihrem Kabinett sei.

Die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Christiane Hoffmann, sagte in Berlin, die Vorgänge fielen in die Zeit, als Spiegel Ministerin in Rheinland-Pfalz gewesen sei. „Was die Zusammenarbeit in der Regierung angeht, so schätzt der Bundeskanzler die Ministerin und arbeitet mit ihr eng und vertrauensvoll zusammen.“ Scholz habe Spiegels Statement am Sonntagabend „natürlich“ gesehen. „Ich kann sagen, dass dieser Auftritt ihn auch persönlich bewegt und betroffen gemacht hat“, sagte Hoffmann

Rücktrittsforderungen aus der Union

Die Koalitionspartner in der Ampel-Regierung hielten sich am Montag zurück. Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte in der Sendung „Frühstart“ bei RTL/ntv, er wolle diesen Sachverhalt nicht kommentieren. „Das müssen jetzt andere bewerten, welche möglichen Schlussfolgerungen sich daraus ergeben sollten.“

Kritik und Rücktrittsforderungen kamen aus der Union. „SPD und Grüne haben sich hier in Nordrhein-Westfalen in der letzten Woche moralisch sehr hoch aufgeschwungen und über Ursula Heinen-Esser gerichtet“, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in Wuppertal. „Die müssen jetzt klarstellen, ob diese Ansprüche unabhängig vom Parteibuch gelten oder nur dem Wahlkampf geschuldet waren.“ NRW-Umweltministerin Heinen-Esser (CDU) hatte ihr Amt niedergelegt, nachdem bekanntgeworden war, dass sie wenige Tage nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 mit weiteren Regierungsmitgliedern auf Mallorca den Geburtstag ihres Ehemannes gefeiert hatte.

CSU-Generalsekretär Stephan Mayer sagte im Deutschlandfunk. „Ich glaube, auch wenn man Frau Spiegel gestern erlebt hat, ich glaube, sie tut sich selbst auch keinen Gefallen, wenn sie weiterhin darauf beharrt, im Amt zu bleiben.“

© dpa-infocom, dpa:220411-99-875042/7

(dpa)