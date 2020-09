Nachhaltigere Agrarpolitik : „Zukunftskommission“ will die Landwirtschaft verändern

Berlin Die Bundesregierung hat an diesem Montag die unabhängige „Zukunftskommission“ für die Landwirtschaft gestartet. Rund 30 Experten wollen die Agrarpolitik nachhaltiger gestalten. Die Erwartungen sind hoch.

Der Name weckt höchste Erwartungen. Er ist so umfassend, dass man an etwas ganz Großes glauben möchte. An die Quadratur des Kreises zum Beispiel. Zumindest aber ist es eine Herkulesaufgabe und Sisyphusarbeit. Nach der Ethik- und der Kohlekommission hat die Bundesregierung am Montag die unabhängige „Zukunftskommission“ für die Landwirtschaft gestartet. Bundeskanzlerin Angela Merkel war dabei und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (beide CDU) sowie Umweltministerin Svenja Schulze (SPD). Die beiden Ministerinnen geraten inhaltlich immer mal wieder aneinander. Jetzt wollen sie aber an einem Strang ziehen. Der Zukunft zuliebe.