Ex-Bundeskanzlerin Zurück in die Schulzeit: Merkel beim Abitreffen

50 Jahre nach ihrem Abitur hat sich die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel am Wochenende mit damaligen Mitschülern in Templin getroffen. Das bestätigte eine Sprecherin Merkels auf Anfrage. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über das Klassentreffen nebst Dampferfahrt und Abendessen in der Stadt in der Uckermark am Samstag berichtet.