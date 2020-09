Corona-Obergrenze für Sportveranstaltungen : Ankündigung von Laschet macht Bonner Vereinen Hoffnung

Im Telekom Dome könnten schon bald wieder Zuschauer zugelassen werden. Foto: Jörn Wolter

Bonn/Düsseldorf Bislang waren bei Sportveranstaltungen in NRW nur 300 Zuschauer erlaubt, was viele Vereine in wirtschaftliche Schieflage bringen würde. Ministerpräsident Laschet will diese starre Grenze bis Dienstag neu regeln - ein Hoffnungsschimmer für Bonner Vereine.

Das Land NRW will wieder mehr Zuschauer bei Sportveranstaltungen zulassen. Das hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Rande eines Sportgipfels mit Vertretern verschiedener Sportvereine bekanntgegeben, wie der WDR zuerst berichtete. Demnach könnten in einem Fußballstadion mehrere Tausend Zuschauer zulässig sein. Das Land will bis Dienstag die Corona-Schutzverordnung anpassen, wobei sich die Obergrenze dann prozentual nach den Begebenheiten der Sportstätte und dem Hygienekonzept richte.

Laut eines Sprechers des NRW-Gesundheitsministeriums werde die Corona-Schutzverordnung derzeit überarbeitet. „Deshalb können wir noch keine Details nennen“, sagte er auf GA-Anfrage. Am kommenden Dienstag laufe die aktuell gültige Fassung aus, danach sei mit grundlegenden Änderungen im Bezug auf Sportveranstaltungen zu rechnen.

Die Bonner Sportvereine begrüßen, dass die starre Grenze von 300 Zuschauern fallen soll. "Als sie das erste Mal festgelegt wurde, war das total nachvollziehbar“, sagte Dirk Mazurkiewicz, Vorstandsvorsitzender des Bonner SC. Unverständlich ist für ihn jedoch, warum man sie mit der Zeit nicht angepasst habe – so wie auch in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens. „Wir können 2000 Zuschauer im Stadion haben und trotzdem alle Abstandsregeln einhalten.“ Das Stadion fasst bis zu 10.000 Menschen und hat fünf Eingänge, die geregelte Zuschauerströme zuließen. „Wir haben schon im Vorfeld ein Konzept erarbeitet, bei dem digitale Tickets eine Rolle spielen und Kontaktpersonen innerhalb einer halben Stunde ermittelt werden können“, erklärte Mazurkiewicz. All diese Anstrengungen seien bei den entscheidenden Stellen bislang nicht wahrgenommen worden. „Von politischer Seite ist das rücksichtslos. Wenn die starre Obergrenze nicht fällt, gehen wir Pleite.“ Mazurkiewicz hofft, dass die Neuregelungen nicht nur für den Profisport gelten.

Für Kopfschütteln bei Sportfunktionären in der ganzen Region sorgen die unterschiedlichen Maßstäbe, die bei Sport- und Kulturveranstaltungen angelegt werden. So hat die Stadt Bonn als kommunale Genehmigungsbehörde bei den Bonnlive-Konzerten 2400 Gäste erlaubt, sogar in der Bonner Oper sind mehr als 300 zulässig. „Die Corona-Schutzverordnung hat keine Bemessungsgrenzen zu Personenzahlen bei Veranstaltungen kultureller Art konkretisiert. Entsprechend der gemeldeten Personenzahl, der Veranstaltungsfläche sowie des Ortes überprüfen die Ordnungsbehörde und die untere Gesundheitsbehörde die Eignung der angemeldeten Fläche und der geplanten Maßnahmen“, sagte der Bonner Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann. Bei Sportveranstaltungen sei man an die Vorgaben des Landes gebunden. „Es ergibt sich kein rechtlicher Spielraum bei Sportveranstaltungen, da die Besucherobergrenze sowie die Anzahl der zulässigen Spieler- oder Wettbewerbsteilnehmer in der Corona-Schutzverordnung genau definiert und konkretisiert sind.“