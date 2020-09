Kostenpflichtiger Inhalt: Analyse zur Pipeline : Zweifel am Weiterbau der Gasleitung Nord Stream 2

Das russische Verlegeschiff „Akademik Tscherski“ liegt im Hafen Mukran auf der Insel Rügen. Foto: dpa/Jens Büttner

Analyse Berlin Der Fall Nawalny hat in Berlin nun doch Zweifel am Weiterbau der Gasleitung Nord Stream 2 ausgelöst. In der Regierung sind erste kleinere Absetzbewegungen zu erkennen.



Für den polnischen Regierungschef Mateusz Morawiecki, ein entschiedener Gegner der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2, ist die Sache klar: Der Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny sei der „letzte Weckruf“ für die Bundesregierung, das umstrittene Projekt endlich zu stoppen. „Ich denke, nach dem Fall Nawalny sollte das eigentlich ein Selbstläufer sein“, sagte Morawiecki. Deutsche Politiker hätten zugegeben, dass es sich bei Nord Stream 2 in Wahrheit um ein politisches Projekt und nicht, wie bisher von Berlin behauptet, um ein privatwirtschaftliches handele.

Tatsächlich war und ist die 1234 Kilometer lange, zweiröhrige Leitung auf dem Grund der Ostsee, die die Narwa-Bund in Russland mit Lubmin bei Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern verbinden soll, immer auch ein Politikum und Gegenstand außenpolitischer Auseinandersetzungen. Den Osteuropäern ist sie ein Gräuel, weil sie sich durch die Pipeline umgangen und den gefährlichen Nachbarn Russland gestärkt sehen, während Transitländer wie die Ukraine Einnahmen und Einfluss auf russische Gaslieferungen verlieren.

Warnung vor wachsender Abhängigkeit von Russland

Frankreich und andere westeuropäische Länder, die weiter entfernt liegen, warnen vor der wachsenden Abhängigkeit von Russland. Die USA torpedieren die Leitung, weil sie mehr eigenes Flüssiggas nach Europa verkaufen wollen. Deutschland, das die Leitung zusammen mit den skandinavischen Anrainerländern dennoch durchboxte, stand schon immer zwischen allen Stühlen – blieb aber stur.

Bis jetzt. Äußerungen von Außenminister Heiko Maas (SPD) und Regierungssprecher Steffen Seibert in den vergangenen Tagen signalisierten erste Akzentverschiebungen. Maas sagte, er hoffe nicht, Russland zwinge Deutschland dazu, das Projekt noch zu stoppen. Bisher galt die SPD stets als treue Befürworterin der Pipeline. Seibert erklärte, noch sei es zu früh, um zu entscheiden, ob der Fall Nawalny Konsequenzen für die Ostsee-Pipeline haben werde. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) halte es aber auch für falsch, etwas auszuschließen. In der Unionsfraktion am Dienstag bremste Merkel wiederum Forderungen nach Konsequenzen für Nord Stream 2. Der Anschlag sei „ein bestürzender Vorgang, auf den es auf europäischer Ebene eine Antwort geben“ müsse, sagte Merkel laut Teilnehmern. Auf EU-Ebene würden viele aber ausdrücklich keinen Zusammenhang zwischen dem Fall Nawalny und einem Stopp für die Pipeline herstellen.

In der CDU gibt es dennoch Absetzbewegungen. Als Erster forderte der Außenpolitiker Norbert Röttgen den Baustopp. Kritisch zeigte sich auch Gesundheitsminister Jens Spahn: „Es gibt keine wirtschaftliche Frage, die am Ende wichtiger sein kann als außen- und sicherheitspolitische Interessen Deutschlands und Europas.“

Nord Stream 2 ist „nicht von existentieller Bedeutung“

Unter dem Druck des Falls Nawalny scheint die Kraft der Pro-Argumente nachzulassen. Deutschland brauche die Pipeline, um nach dem Atom- und Kohleausstieg zur Überbrückung genügend Erdgas zu beziehen, lautete das Hauptargument. Doch für die Versorgungssicherheit Deutschlands und Europas sei Nord Stream 2 „nicht von existentieller Bedeutung“, sagte Marc Oliver Bettzüge, Direktor des Energiewirtschaftlichen Instituts der Universität Köln. Claudia Kemfert, Energie-Expertin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, wurde deutlicher: „Die Pipeline ist energiewirtschaftlich unnötig, teuer und widerspricht den Zielen der Energiewende.“ Immerhin werde eine zusätzliche Importkapazität geschaffen, die dazu führen könne, dass die Gaspreise in der EU um etwa fünf Prozent sinken könnten, so Bettzüge.

Mit dem Vertragsschluss und dem Bau der Pipeline, die zu 94 Prozent fertiggestellt ist, wurden jedoch längst Fakten geschaffen. Ein Ausstieg aus politischen Gründen ist zwar immer möglich, doch hätte dies weitreichende wirtschaftliche Folgen. Was bliebe, wären Jobverluste in Ostdeutschland und eine 9,5 Milliarden Euro teure Investitionsruine.

Die Grünen, von jeher Gegner des Projekts, haben Wege für einen entschädigungslosen Ausstieg ausgemacht. „Bei der Regulierung durch die Bundesnetzagentur müssen die Daumenschrauben so angezogen werden, dass die Russen selber das Interesse am Betrieb der Pipeline verlieren“, sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer.

USA haben weitere Sanktionen gegen Firmen angekündigt

Berlin müsse aber auch nur die zweite Welle der US-Sanktionen abwarten, dann erledige sich das Projekt entschädigungslos von selbst, hieß es bei den Grünen. Die USA hatten bereits einen Baustopp bei Nord Stream 2 erzwungen, weil die Eigner der Schweizer Rohr-Verlegeschiffe einen Auftragsboykott auf dem US-Markt fürchteten. Die Baustelle steht daher seit über einem halben Jahr still, die als Ersatz angeheuerten russischen Verlegeschiffe sind noch immer nicht aktiv. Die US-Regierung hat weitere Sanktionen bereits gegen Zulieferer von Nord Stream 2, Zertifizierer und die Hafengesellschaft Sassnitz angekündigt.