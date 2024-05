Kommentar zur Gaza-Politik von Joe Biden Zwischen allen Stühlen

Erst verpasste das US-Außenministerium ohne erkennbaren Grund eine selbstgesetzte Frist. Dann wartete es bis zum späten Freitagnachmittag, um den Bericht zu Israels Einsatz amerikanischer Waffen in Gaza im Nachrichtengrab zu beerdigen. Der Inhalt selbst stellte die Reporter dann vor das Problem, das Ergebnis verständlich zusammenzufassen. Demnach kommt ein Bericht an den US-Kongress zu dem Schluss, dass Israel „aller Wahrscheinlichkeit“ nach internationale Standards beim Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza verletzt hat, aber „keine spezifischen Instanzen“ gefunden werden konnten, die das Zurückhalten von Militärhilfe an Israel rechtfertigten.