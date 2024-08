Sabotage-Aktion am Flughafen Köln-Wahn Ende der Sorglosigkeit

Meinung · Auch wenn das Kriegsgeschehen in der Ukraine weit entfernt scheint, so ist es doch ratsam stets wachsam zu sein, findet GA-Chefredakteur Helge Matthiesen. Eine mögliche Sabotage an den Bundeswehrstandorten Köln-Wahn und Geilenkirchen bestätigen dies.

14.08.2024 , 19:00 Uhr

Foto: dpa/Henning Kaiser