Schulministerin will Veränderung NRW soll später in Ferien starten

Bislang sprechen sich 14 der 16 Bundesländer bei den Startterminen der Sommerferien ab und sind wechselnd mal etwas früher, mal etwas später dran. So war NRW in den beiden vergangenen Jahren bereits im Juni an der Reihe. Bayern und Baden-Württemberg beteiligen sich an diesem System aber nicht: Sie besetzen immer den spätesten Abschnitt im bundesweiten Zeitkorridor. Unter anderem mit einer historischen Begründung, die heute kaum noch Bestand haben dürfte: Die Kinder und Jugendlichen bräuchten die schulfreie Zeit, um im Spätsommer bei der Ernte zu helfen.