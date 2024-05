Evangelische Kirche Drei Prozent weniger Mitglieder

Noch keinen Eingang in die bundesweite Statistik gefunden hat die Veröffentlichung der „ForuM“-Studie zum sexuellen Missbrauch in der evangelischen Kirche: Die Studie, die der Kirche schweres Versagen in der Aufarbeitung von Missbrauchs­taten vorhielt, erschien im Januar 2024, also nach dem Stichtag der Mitgliederstatistik.