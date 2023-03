Kommentar zum Streit zwischen Bund und Ländern Ehrlich machen

Meinung · Der Forderungskatalog der Länder an den Bund ist lang. An vielen Stellen lesen sich die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz so, als kümmere sich die Ampel-Koalition nicht um ihre Zusagen. Doch der Streit hat auch damit zu tun, dass in der Vergangenheit bereits viele Hilfen des Bundes an die Länder gingen – ein Finanzdrama in zahllosen Akten, so Jan Drebes.

16.03.2023, 21:00 Uhr

Hendrik Wüst (CDU, links), Ministerpräsident von NRW, und Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, sprechen bei einer Pressekonferenz im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz in der Landesvertretung Niedersachsens. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Ob Flüchtlingskosten, Energiepreise, Planungsbeschleunigung oder Arzneimittelversorgung: Zu zig Themen haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder bei ihrem Treffen ohne Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Forderungen aufgestellt und Kritik an schleppenden Verfahren mit der Bundesregierung geäußert. Auf den ersten Blick erscheinen diese Forderungen auch plausibel. Die Länder wollen beispielsweise mehr Geld und praktische Unterstützung von der Ampel für die Unterbringung und Finanzierung von immer mehr Flüchtlingen, die zuletzt nicht nur aus der Ukraine kamen.