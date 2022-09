Strompreisbremse in Sicht : Wie Europa durch den Winter kommt

Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 in Lubmin. Foto: dpa/Stefan Sauer

Brüssel Die Nervosität unter Europas Regierungen wächst. Wie bekommen sie die explodierenden Strompreise wieder in den Griff? In der EU-Kommission wird an einen Preisdeckel für alle Stromproduzenten gedacht, die nicht auf teures Gas angewiesen sind.