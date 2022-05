Landtagswahl in NRW 2022 : Das sind die Ergebnisse für Münster I - Steinfurt IV bei der Landtagswahl 2022 in NRW

Düsseldorf Die Wahlberechtigten in NRW haben ihre Stimmen bei der Landtagswahl abgegeben. In Münster I - Steinfurt IV hat die CDU am besten abgeschnitten. Die Ergebnisse im Überblick.



Nordrhein-Westfalen hat am 15. Mai 2022 einen neuen Landtag gewählt, den 18. des Landes. Menschen aus 128 Wahlkreisen waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Wir haben die Wahlergebnisse der Wahlkreise, Gemeinden und Stadtteile aufgeschlüsselt. In diesem Text finden sie die Zahlen für den Wahlkreis Münster I - Steinfurt IV. Außerdem blicken wir zurück auf die Wahlergebnisse aus dem Jahr 2017.

Stärkste Partei und Wahlbeteiligung in Münster I - Steinfurt IV bei der Landtagswahl 2022

Stärkste Partei im Wahlkreis Münster I - Steinfurt IV ist die CDU. Sie kommt auf 33,12 Prozent der Zweitstimmen. Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis liegt bei 66,3 Prozent. Wahlberechtigt waren in Münster I - Steinfurt IV in diesem Jahr 89.052 Personen. Insgesamt nahmen 59.031 Menschen ihr Recht zur Stimmabgabe wahr.

Von den 59.031 Zweitstimmen, die bei der Landtagswahl 2022 in Münster I - Steinfurt IV abgeben wurden, waren 262 Stimmen ungültig. Das heißt, dass 262 Wähler ihren Stimmzettel entweder absichtlich ungültig gemacht oder ihr Kreuz an keiner richtigen Stelle gemacht haben. Bei den Erststimmen waren von 59.031 abgegebenen Stimmzetteln 443 ungültig.

Wer gewinnt das Direktmandat in Münster I - Steinfurt IV bei der Landtagswahl 2022?

Das Direktmandat geht in diesem Jahr an die CDU. Ihre Direktkandidatin Simone Wendland erhielt 33,4 Prozent der Erststimmen und zieht damit in der kommenden Legislaturperiode in den nordrhein-westfälischen Landtag ein. Simone Wendland wurde 1963 geboren und war bis dahin als Rechtsanwältin tätig.

Die Erststimmen-Ergebnisse für Münster I - Steinfurt IV bei der Landtagswahl 2022

CDU: 33,4 Prozent, 19.570 Stimmen

SPD: 21,6 Prozent, 12.651 Stimmen

Grüne: 32,8 Prozent, 19.192 Stimmen

FDP: 5 Prozent, 2.922 Stimmen

AfD: 2,4 Prozent, 1.391 Stimmen

Linke: 2,5 Prozent, 1.438 Stimmen

Sonstige: 2,4 Prozent, 1.424 Stimmen

Die Zweitstimmen-Ergebnisse für Münster I - Steinfurt IV bei der Landtagswahl 2022

Im Wahlkreis Münster I - Steinfurt IV holt 2022 die CDU die meisten Wählerstimmen. Die Partei erzielt 33,12 Prozent der Zweitstimmen. Die Ergebnisse im Einzelnen:

CDU: 33,1 Prozent, 19.465 Stimmen

SPD: 20,3 Prozent, 11.929 Stimmen

Grüne: 30,5 Prozent, 17.911 Stimmen

FDP: 5,9 Prozent, 3.450 Stimmen

AfD: 2,3 Prozent, 1.327 Stimmen

Linke: 2,5 Prozent, 1.490 Stimmen

Sonstige: 5,4 Prozent, 3.197 Stimmen

