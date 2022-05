Wahlergebnisse : Landtagswahl 2022 in NRW - So hat Blumenberg entschieden

Landtagswahl 2022 in NRW - So hat Blumenberg entschieden

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen hat entschieden. Wie haben die Wähler bei dieser Landtagswahl in Blumenberg abgestimmt? Welche Partei liegt vorn? Die Ergebnisse im Überblick.

Nordrhein-Westfalen hat am 15. Mai 2022 einen neuen Landtag gewählt, den 18. des Landes. Menschen aus 128 Wahlkreisen waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Wir haben die Wahlergebnisse der Wahlkreise, Gemeinden und Stadtteile aufgeschlüsselt. In diesem Text finden sie die Zahlen für Blumenberg. Außerdem blicken wir zurück auf die Wahlergebnisse aus dem Jahr 2017.

Stärkste Partei und Wahlbeteiligung in Blumenberg bei der Landtagswahl 2022

Stärkste Partei in Blumenberg ist die SPD. Sie kommt auf 31,1 Prozent der Zweitstimmen. Die Wahlbeteiligung in Blumenberg liegt bei 39,8 Prozent. 2017 hatte die Wahlbeteiligung noch bei 49 Prozent gelegen. Wahlberechtigt waren in Blumenberg in diesem Jahr 3.311 Personen. Insgesamt nahmen 1.318 Menschen ihr Recht zur Stimmabgabe wahr.