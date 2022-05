Wahl in Nordrhein-Westfalen 2022 : So haben die Menschen bei der NRW-Landtagswahl 2022 in Stadt Petershagen abgestimmt

So haben die Menschen bei der NRW-Landtagswahl 2022 in Stadt Petershagen abgestimmt

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen hat entschieden. Wie haben die Wähler bei dieser Landtagswahl in Stadt Petershagen abgestimmt? Welche Partei liegt vorn? Die Ergebnisse im Überblick.

Stärkste Partei und Wahlbeteiligung in Stadt Petershagen bei der Landtagswahl 2022

Stärkste Partei in der Gemeinde Stadt Petershagen ist die CDU. Sie kommt auf 34,96 Prozent der Zweitstimmen. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde liegt bei 57 Prozent. 2017 hatte die Wahlbeteiligung noch bei 64,2 Prozent gelegen. Wahlberechtigt waren in Stadt Petershagen in diesem Jahr 20.289 Personen. Insgesamt nahmen 11.563 Menschen ihr Recht zur Stimmabgabe wahr.