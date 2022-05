Wahlergebnis in NRW : Landtagswahl 2022 & 2017 - die Gewinner und Verlierer im Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis II

Düsseldorf Kurz vor der Landtagswahl am 15. Mai blicken wir auf die wichtigsten Ergebnisse der Wahl 2017 zurück. Wie hoch war die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis II? Wer war stärkste Kraft? Am Wahlabend informieren wir Sie hier zu den Ergebnissen für 2022.

Nordrhein-Westfalen wählt am 15. Mai einen neuen Landtag, den 18. des Landes. Wie hoch die Wahlbeteiligung in Rheinisch-Bergischer Kreis II sein wird und welche Partei die meisten Stimmen bekommen wird, erfahren Sie am Wahlabend in diesem Artikel. Doch zunächst ein kleiner Rückblick: Der amtierende Landtag in Nordrhein-Westfalen wurde am 14. Mai 2017 gewählt. Die CDU erhielt damals 33,2 Prozent der Zweitstimmen und wurde damals stärkste Kraft. Sie bildete mit der FDP (12,8 Prozent) eine Koalition. Schwarz-Gelb löste damals die rot-grüne Landesregierung von Hannelore Kraft (SPD) ab. Armin Laschet (CDU) wurde neuer Ministerpräsident. Wie das Wahlergebnis und die Wahlbeteiligung damals in Rheinisch-Bergischer Kreis II aussahen, lesen Sie hier.