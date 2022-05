Wahlbeteiligung, Wahlsieger und Co. : Landtagswahl 2022 & 2017 - die Gewinner und Verlierer im Wahlkreis Hochsauerlandkreis I

Düsseldorf In NRW wird am 15. Mai ein neuer Landtag gewählt. Welche Partei gewinnt im Wahlkreis Hochsauerlandkreis I? Hier finden sie nach der Auszählung die Ergebnisse. Vorher blicken wir auf die Landtagswahl 2017 zurück.

Nordrhein-Westfalen wählt am 15. Mai einen neuen Landtag, den 18. des Landes. Wie hoch die Wahlbeteiligung in Hochsauerlandkreis I sein wird und welche Partei die meisten Stimmen bekommen wird, erfahren Sie am Wahlabend in diesem Artikel. Doch zunächst ein kleiner Rückblick: Der amtierende Landtag in Nordrhein-Westfalen wurde am 14. Mai 2017 gewählt. Die CDU erhielt damals 33,2 Prozent der Zweitstimmen und wurde damals stärkste Kraft. Sie bildete mit der FDP (12,8 Prozent) eine Koalition. Schwarz-Gelb löste damals die rot-grüne Landesregierung von Hannelore Kraft (SPD) ab. Armin Laschet (CDU) wurde neuer Ministerpräsident. Wie das Wahlergebnis und die Wahlbeteiligung damals in Hochsauerlandkreis I aussahen, lesen Sie hier.