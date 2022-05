Wahlbeteiligung, Wahlsieger und Co. : Das sind die Ergebnisse für Bochum II bei der Landtagswahl 2022 in NRW

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen hat entschieden. Wie haben die Wähler bei dieser Landtagswahl in Bochum II abgestimmt? Welche Partei liegt vorn? Die Ergebnisse im Überblick.

Stärkste Partei und Wahlbeteiligung in Bochum II bei der Landtagswahl 2022

Stärkste Partei im Wahlkreis Bochum II ist die SPD. Sie kommt auf 30,79 Prozent der Zweitstimmen. Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis liegt bei 63,7 Prozent. 2017 hatte die Wahlbeteiligung noch bei 71,3 Prozent gelegen. Wahlberechtigt waren in Bochum II in diesem Jahr 85.345 Personen. Insgesamt nahmen 54.365 Menschen ihr Recht zur Stimmabgabe wahr.

Von den 54.365 Zweitstimmen, die bei der Landtagswahl 2022 in Bochum II abgeben wurden, waren 288 Stimmen ungültig. Das heißt, dass 288 Wähler ihren Stimmzettel entweder absichtlich ungültig gemacht oder ihr Kreuz an keiner richtigen Stelle gemacht haben. Bei den Erststimmen waren von 54.365 abgegebenen Stimmzetteln 437 ungültig.

Wer gewinnt das Direktmandat in Bochum II bei der Landtagswahl 2022?

Das Direktmandat geht in diesem Jahr an die SPD. Ihr Direktkandidat Dr. Bastian Hartmann erhielt 33,83 Prozent der Erststimmen und zieht damit in der kommenden Legislaturperiode in den nordrhein-westfälischen Landtag ein. Dr. Bastian Hartmann wurde 1984 geboren und war bis dahin als Sozialwissenschaftler tätig.