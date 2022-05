Ergebnisse im Überblick : Das sind die Ergebnisse für Sinsteden/Rommerskirchen West bei der Landtagswahl 2022 in NRW

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen hat entschieden. Wie haben die Wähler bei dieser Landtagswahl in Sinsteden/Rommerskirchen West abgestimmt? Welche Partei liegt vorn? Die Ergebnisse im Überblick.

Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist entschieden. Doch wie haben die Menschen aus Ihrer Nachbarschaft abgestimmt? Wer ist stärkste Kraft? Und welche Partei bekam die wenigsten Stimmen? Die Ergebnisse für Sinsteden/Rommerskirchen West in der Übersicht.

Stärkste Partei und Wahlbeteiligung in Sinsteden/Rommerskirchen West bei der Landtagswahl 2022

Stärkste Partei in Sinsteden/Rommerskirchen West ist die CDU. Sie kommt auf 47,84 Prozent der Zweitstimmen. Die Wahlbeteiligung in Sinsteden/Rommerskirchen West liegt bei 57,1 Prozent. Wahlberechtigt waren in Sinsteden/Rommerskirchen West in diesem Jahr 569 Personen. Insgesamt nahmen 325 Menschen ihr Recht zur Stimmabgabe wahr.