Gegner üben Kritik Die EU will Regulierungen für Künstliche Intelligenzen aufstellen

Gegenüber dem Erstaufschlag der Kommission verstärkte das Parlament in seiner an diesem Mittwoch abschließend abgestimmten Position den Vorrang der Freiheitsrechte. Am Ende blieb vor allem der Einsatz von Gesichtserkennung zwischen den links-grün-liberalen Abgeordneten und den christlich-konservativ-populistischen Parlamentariern strittig. Hinter dem „Verbot einer Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssystemen in öffentlich zugänglichen Räumen“ steht die Frage, ob in der EU selbst dann Gesichtserkennungstechniken live nicht angewendet werden dürfen, wenn die Fahnder vermuten, dass entführte Kinder, flüchtige Verbrecher und eingeschleuste Terrorkommandos einen Bahnhof betreten.