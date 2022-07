Kommentar zum Streik des Bodenpersonals : Falscher Weg

Teilnehmer einer Demonstration der Gewerkschaft Verdi ziehen in Hamburg vor dem Flughafen entlang und halten ein Transparent mit der Aufschrift „Ready for mehr Geld“. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Meinung 20 000 Beschäftigte der Lufthansa legen am Mittwoch ihre Arbeit nieder – zu früh. Die Gewerkschaft Verdi hätte mindestens die Tarifverhandlungen in der kommenden Woche abwarten sollen, bevor sie die ohnehin geplagten Reisenden weiter in Mitleidenschaft zieht.