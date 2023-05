Weiter Spekulationen um Parteineugründung von Sahra Wagenknecht Feindin im Inneren

Wagt sie den Sprung? Oder wagt sie ihn nicht? Stürzt sich Sahra Wagenknecht tatsächlich in das Wagnis Aufbau einer neuen Partei, das vor allem eines ist: richtig viel Arbeit? Seit die frühere Bundestagsfraktionschefin im März angekündigt hat, dass sie für ihre Partei, Die Linke, nicht mehr für den Bundestag kandidieren werde – und vielleicht etwas Neues wagen wolle, warten viele Genossinnen und Genossen ebenso wie eine interessierte Öffentlichkeit auf eine Entscheidung von ihr. Doch Wagenknecht ergeht sich, wenn sie öffentlich gefragt wird, in Andeutungen oder lächelt die Frage weg. Sie verweist dann gerne auf die Resonanz, auf Mails, die sie erreichten. Es gebe viele Menschen, „die fühlen sich von keiner Partei mehr vertreten“, so ihr Befund. Dass vor allem im Osten aus Wut AfD gewählt werde, sei natürlich nicht wünschenswert. „Also wäre es ja vernünftig, wenn da eine Kraft entstünde“, sagte sie erst unlängst bei einem Auftritt in Chemnitz. Neue Kraft – und wann? Die Antwort bleibt Wagenknecht schuldig. Sie wolle „über Datumsangaben nicht spekulieren“.