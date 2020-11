Care Deutschland wird 75 : Frauen sind der Schlüssel für das Ende der Armut

Mädchen in einer Schule in Somalia beteiligen sich an einem Care-Projekt. Foto: TOBY MADDEN

Bonn Das Care-Paket gibt es noch immer, in den meisten Fällen ist es nur noch symbolisch. Längst setzt Care Deutschland bei seinen weltweiten Aktivitäten auf nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit. Ein Schwerpunkt ist es, Frauen und Mädchen zu stärken.

Frauen zu ermutigen und dabei zu unterstützen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, Mädchen den Schulbesuch zu ermöglichen und auch dafür zu sorgen, dass sie bis zu einem Abschluss in der Schule bleiben, ist ein wichtiges Ziel der Projektarbeit von Care in vielen Ländern. So hat die Organisation in einem Projekt in Somalia innerhalb von drei Jahren den Anteil der Mädchen, die sich zum Schulbesuch anmeldeten, um 30 Prozent erhöht.