Debatte um Aufrüstung in Deutschland Für den Frieden gerüstet

Noch im Europawahlkampf ließ sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit dem Versprechen „Frieden sichern“ plakatieren. Nur einen Monat nach der Europawahl wurde bekannt, dass die USA reichweitenstarke Raketen ab 2026 nach Deutschland verlegen werden. Am Rande des Nato-Gipfels am 10. Juli setzten die US-Regierung und die Bundesregierung die Öffentlichkeit über die Stationierung von SM-6-Raketen, Tomahawk-Marschflugkörpern und derzeit in Entwicklung befindlichen Hyperschallwaffen in Kenntnis. Kaum eine öffentliche Diskussion dazu im Vorfeld, keine Debatte im Bundestag.