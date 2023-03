Kommentar zu russischen Kriegsverbrechen Starkes Signal

Vom einfachen Soldaten bis hin zu Diktator Wladimir Putin haben Tausende Personen in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine Schuld auf sich geladen. Bislang sind die meisten Verbrecher ungeschoren davongekommen. Solange Putin und seine Gesinnungsgenossen die Macht innehaben, wird sich Russland keinen Deut um eine juristische Aufarbeitung der Gräueltaten scheren. An eine Überstellung der Täter an internationale oder nationale Gerichte im Ausland ist nicht zu denken. Wird sich Putin jemals selbst für seine kriminellen Befehle verantworten müssen? Wenn, dann nur in Abwesenheit.