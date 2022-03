Kommentar zu den Maßnahmen des ukrainischen Präsidenten : Eine Frage der Mittel

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, bei einer Ansprache in Kiew. Foto: dpa/Uncredited

Meinung Kiew Der ukrainische Präsident nutzt das Kriegsrecht, um Parteien und Medien per Dekret auf Linie zu bringen. Doch der hehre Zweck heilige nicht alle Mittel, so Ulrich Krökel in seinem Kommentar – denn Gleiches mit Gleichem zu vergelten, könne für Demokraten nicht der richtige Weg sein.